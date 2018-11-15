Atlantic: Судьба Brexit теперь находится в руках парламента Великобритании

Максим Исаев, , 07:12 — REGNUM

До выхода Великобритании из Европейского союза осталось менее 140 дней. Переговорщикам удалось заключить временное соглашение по Brexit. Данное соглашение, поддержанное кабинетом премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, знаменует собой прорыв в переговорном процессе. У предприятий, чиновников и рядовых граждан появилась возможность увидеть детали будущей жизни Великобритании вне ЕС, пишет Ясмин Серхан (Yasmeen Serhan) в статье для издания The Atlantic.

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Тем не менее Мэй придется преодолеть еще одно серьезное препятствие. Поддержит ли парламент соглашение по Brexit? Никто, даже премьер-министр Великобритании, не знает точного ответа на данный вопрос. Однако, если парламент откажется поддержать соглашение, тогда стремление правительства заключить соглашение в последний момент, не заручившись предварительной политической поддержкой, окажется бессмысленным.

Проект соглашения уже подвергся серьезной критике со стороны законодателей. Соглашение Мэй раскритиковали представители ее собственной Консервативной партии. Ярые сторонники Брексита, такие как Борис Джонсон и Джакоб Рис-Могг, осудили соглашение, поскольку оно ставит Великобританию в «положение вассала» по отношению к ЕС и заставит Лондон соблюдать европейские правила и положения. Другой представитель Консервативной партии Джастина Грининг заявила, что она не поддержит это «второсортное» соглашение.

Настроения в парламенте мало чем отличаются от приведенных выше заявлений. Лидер Лейбористской партии Джереми Корбин подверг критике «сумбурный» переговорный процесс, который «вряд ли будет выгодным для страны». Первый министр Шотландии Никола Стерджен призвала правительство отказаться от соглашения и вернуться к переговорам. Лидер Демократической юнионистской партии Арлин Фостер также заявила, что ее партия будет голосовать против соглашения.

Тем не менее у правительства действительно есть множество причин для продвижения соглашения по Брекситу, даже несмотря на отсутствие широкой публичной поддержки. Например, правительство руководствовалось экономическими соображениями. Технически переговоры с ЕС можно затянуть до Нового года, однако продление переговорного процесса заставило бы правительство инициировать подготовку к выходу из ЕС без какого-либо соглашения, а это привело бы к возникновению дополнительной экономической неопределенности.

Мэй необходимо заручиться поддержкой как минимум 320 законодателей. Не имея парламентского большинства и сталкиваясь с расколом в собственной партии, Мэй может рассчитывать только на 235 голосов. Премьер-министр Великобритании уже преодолела одно из главных препятствий, добившись поддержки кабинета министров. После пятичасовых переговоров в резиденции Мэй на Даунинг-стрит в среду вечером, 14 ноября, Мэй объявила о том, что ей удалось получить поддержку со стороны министров. «Это решающий шаг, который позволит нам завершить сделку в предстоящие дни», — заявила Мэй.

Ключом к успеху соглашения в ближайшие дни или недели может стать министр Великобритании по вопросам Brexit Доминик Рааб, который занял данный пост после отставки своего предшественника Дэвида Дэвиса. Рааб громче остальных выступал против соглашения, которое может поставить Великобританию в слишком близкую зависимость от ЕС. Если Рааб согласится принять ряд таможенных положений для сохранения статуса-кво на ирландской границе, то есть шанс на то, что его примеру последуют и другие.

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«Если ей удастся сохранить своего министра по вопросам Brexit в этот решающий момент, я думаю, что это позволило бы ей занять более сильную позицию по отношению к парламенту», — заявил директор лондонского аналитического центра Open Europe Генри Ньюман. В конечном счете судьба соглашения будет всецело зависеть от решения парламента.

Член Консервативной партии Питер Боун предупредил премьер-министра о том, что если отчеты о содержании проекта соглашения верны, оно не получит поддержки со стороны парламента. «Вы не можете дать людям, голосовавшим за Брексит, то, чего они хотят… вы потеряете поддержку многих депутатов-консерваторов и миллионов избирателей по всей стране», — заявил Боун.