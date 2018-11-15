Госдеп пригрозил России новыми «более драконовскими» санкциями

Вашингтон, , 04:07 — REGNUM Соединенные Штаты не приняли окончательного решения о содержании второго пакета антироссийских санкций, заявил помощник госсекретаря США Кристофер Форд в выступлении в фонде Heritage Foundation.

По его словам, точное содержание второго пакета санкций еще до конца не проработано. Однако, как отметил Форд, новый пакет санкций будет «более драконовским». Именно жесткость этих санкций и обусловлена осторожностью при согласовании содержания этого пакета.

Напомним, в начале ноября госдеп США заявил, что идет подготовка нового пакета антироссийских санкций в связи с так называемым делом Скрипаля. Предыдущий пакет санкций был введен против России 27 августа. Причиной первого пакета санкций стали истерики британских властей, голословно обвинявших Россию в причастности к «отравлению Скрипалей»

Как сообщало ИА REGNUM, сенаторы конгресса США не исключают переноса введения второго пакета санкций против России на 2019 год. По данным агентства Bloomberg, конгресс в настоящее время занят законопроектами, касающимися внутренней политики и экономики США. Поэтому, вероятно, второй пакет антироссийских санкций конгресс может не успеть принять к концу 2018 года.

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