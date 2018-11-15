Пушков: Трампу стоит напомнить про СССР, если он не в курсе

Москва, , 02:43 — REGNUM Президенту США Дональду Трампу, напомнившему французскому коллеге Эммануэлю Макрону об участии США во Второй мировой войне, стоит напомнить о решающей роли СССР в войне, заявил председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков в своем Twitter.

«Трамп напомнил Макрону: без США Франция говорила бы по-немецки. Можно напомнить Польше, что без СССР ее бы не было — Гитлер не видел ее на карте Европы. А Трампу напомним, что без Сталинграда, Курска и русского фронта Гитлер не дал бы США высадиться в Европе. Если он не в курсе», — подчеркнул сенатор.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее американский президент Дональд Трамп ядовито отреагировал на идею Макрона о создании общеевропейской армии. Трамп заявил, что без участия США во Второй мировой войне французы говорили бы по-немецки. Макрон в ответ заявил, что не будет отвечать на такие оскорбительные «твиты».

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