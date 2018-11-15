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Пушков: США хочет ввести санкции на российскую нефть? Да ради бога!

Политика

Купят другие

Москва, 15 ноября 2018, 02:28 — REGNUM  Россия найдет другие рынки сбыта для своей нефти, если США запретят импорт российских нефтепродуктов, заявил член Совета Федерации РФ Алексей Пушков на своей странице в Twitter.

«Вашингтон хочет ввести санкции на поставки российской нефти и нефтепродуктов в США? Да ради бога. В условиях сокращения доступа к иранский нефти Россия найдёт другие рынки сбыта. А санкции США против всех и вся «сожрут» сами себя. Чем больше санкций, тем меньший от них эффект», — заявил сенатор.

Напомним, 13 ноября РБК, ссылаясь на аналитиков международной консалтинговой компании FGE, сообщил, что очередные американские санкции могут означать запрет на импорт в США российской нефти и нефтепродуктов: ориентировочно 350−400 тысяч баррелей в сутки «находится под риском».

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Санкции ЕС и США против России и контрсанкции
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