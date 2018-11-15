Правящая партия Молдавии обвинила ЕС в «краже миллиарда»

Кишинёв, , 02:04 — REGNUM Правящая Демократическая партия Молдавии, которую возглавляет Владимир Плахотнюк, утверждает, что незаконные финансовые схемы по краже миллиарда из банковской системы Молдавии имели место на территории Европейского союза, обвиняют в причастности к краже лидеров проевропейской оппозиции Андрея Нэстасе и Майю Санду и призывают ЕС провести расследование на этот счет. Соответствующую петицию с «подписями 100 тыс. жителей Молдавии» представители Демпартии передали 14 ноября в Делегацию ЕС в Молдавии, передает ИА REGNUM.

Демократы призвали ЕС объективно расследовать кражу, а также маршруты следования денег из молдавских банков. В Демпартии считают, что деньги могли попасть молдавским политикам, которых поддерживает Евросоюз, а посредником якобы выступал польский фонд «Открытый диалог», который молдавские власти обвиняют в незаконном финансировании молдавской правой оппозиции.

Напомним, обвинения в адрес ЕС прозвучали на фоне принятия Европарламентом жесткого доклада по Молдавии, в котором депутаты предлагают ввести персональные санкции в отношении молдавских граждан, причастных к краже 1 млрд евро из банковской системы страны. В Европарламенте дали понять, что речь идет о бывших и действующих чиновниках, и тех политиках, кто из тени прикрывал их деятельность.

Читайте ранее в этом сюжете: ЕС пригрозил Молдавии персональными санкциями и отменой «безвиза»