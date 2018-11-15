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В Сингапуре Путин не миновал рамки металлоискателя

Политика

Попросили пройти сквозь рамку

В Сингапуре Путин не миновал рамки металлоискателя
Иллюстрация: Kremlin.ru
Перед началом пленарного заседания саммита Россия – Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН)

Сингапур, 15 ноября 2018, 01:04 — REGNUM  Просьба пройти через рамку металлоискателя в торгово-выставочном центре Suntec в Сингапуре, где проходит саммит АСЕАН, поступила президенту России Владимиру Путину, когда он 14 ноября прибыл на форум, пишет газета «Коммерсант».

Уточняется, что российский президент «хотел пройти, как обычно, мимо рамки металлоискателя». Но его «аккуратно перенаправили именно сквозь рамку». Рамка сработала.

Напомним, Путин принимает участие в саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Сингапуре. Визит российского президента в Сингапур завершится 15 ноября.

Читайте ранее в этом сюжете: Путин принимает участие в саммите Россия – АСЕАН

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