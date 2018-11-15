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США готовят неожиданный ход для победы над Китаем?

Политика

США проигрывают игру по тем правилам, которые сами написали

Москва, 15 ноября 2018, 00:56 — REGNUM  США проигрывают по тем правилам, которые сами написали, заявил 14 ноября профессор РУДН Юрий Тавровский в эфире программы «Большая игра» на Первом канале.

«Сейчас главная причина всего, что происходит между Америкой и Китаем, Америкой и Россией, Америкой и Европой, то, что американцы проигрывают. Они проигрывают игру по тем правилам, которые сами написали: ООН, МВФ, ВТО и так далее. И они, увидев, что проигрывают, а Китай побеждает, решили карточный столик перевернуть», — сказал он.

Ранее директор Института Дальнего Востока РАН Сергей Лузянин рассказал в эфире программы, что китайская элита воспринимает США как бумажного тигра.

Читайте ранее в этом сюжете: Почему элита Китая считает США бумажным тигром

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Китайско-американские отношения
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