США готовят неожиданный ход для победы над Китаем?

Москва, , 00:56 — REGNUM США проигрывают по тем правилам, которые сами написали, заявил 14 ноября профессор РУДН Юрий Тавровский в эфире программы «Большая игра» на Первом канале.

«Сейчас главная причина всего, что происходит между Америкой и Китаем, Америкой и Россией, Америкой и Европой, то, что американцы проигрывают. Они проигрывают игру по тем правилам, которые сами написали: ООН, МВФ, ВТО и так далее. И они, увидев, что проигрывают, а Китай побеждает, решили карточный столик перевернуть», — сказал он.

Ранее директор Института Дальнего Востока РАН Сергей Лузянин рассказал в эфире программы, что китайская элита воспринимает США как бумажного тигра.

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