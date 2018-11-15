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ЕС пригрозил Молдавии персональными санкциями и отменой «безвиза»

Политика

В Кишиневе «сломалась» демократия

ЕС пригрозил Молдавии персональными санкциями и отменой «безвиза»
ЕС

Страсбург, Франция, 15 ноября 2018, 00:49 — REGNUM  Европарламент 14 ноября утвердил доклад по Молдавии. Как передает ИА REGNUM, в документе говорится о проблемах с демократией в Молдавии и рекомендуется не предоставлять молдавским властям никакой финансовой помощи по крайней мере до ближайших парламентских выборов.

Евродепутаты также предлагают ввести персональные санкции в отношении лиц, причастных к краже 1 млрд евро из молдавской банковской системы. В докладе также напоминается, что предоставление безвизового режима для граждан Молдавии в ЕС было обусловлено рядом обязательств, с выполнением которых у Молдавии есть проблемы.

Отношения молдавских властей с ЕС резко ухудшились после отмены летом 2018 года результатов выборов мэра Кишинева, на которых победил кандидат от правой оппозиции Андрей Нэстасе.

Ключевые парламентские выборы в республике намечены на 24 февраля 2019 года. Правящая в Молдавии Демпартия во главе с Владимиром Плахотнюком заявила, что пойдет на них уже не как «проевропейская», а как «промолдавская» партия. После выборов партия Плахотнюка может создать коалицию с другой «промолдавской» силой — Партией социалистов Игоря Додона.

Читайте развитие сюжета: Правящая партия Молдавии обвинила ЕС в «краже миллиарда»

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Выборы в Молдавии
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