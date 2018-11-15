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Почему элита Китая считает США бумажным тигром

Политика

Китайцы говорят: американцы внешне сильные, но это все равно бумажный тигр

Москва, 15 ноября 2018, 00:22 — REGNUM  Китайская элита ощущает Запад и США бумажным тигром, заявил 14 ноября директор Института Дальнего Востока РАН Сергей Лузянин в эфире программы «Большая игра» на Первом канале.

«В китайской элите ощущение Запада — что это бумажный тигр — сохранилось со времен председателя Мао. Не то, чтобы Китай хочет забросать шапками. Не в военном плане. А в плане ментальности, ощущения, что китайцы сильнее. Китайцы говорят: американцы внешне сильные, но это все равно бумажный тигр. Почему? Наводнили мир зелеными бумажками, нежатся, наслаждаются своими технологиями, не вели ни одной большой войны, не испытывали столкновений», — сказал он.

Речь о противостоянии цивилизаций Запада и Востока шла в контексте саммита АСЕАН, который проходит в Сингапуре. В частности, 14 ноября прошел саммит Китай — АСЕАН, на котором Поднебесную представлял премьер Госсовета КНР Ли Кэцян.

Читайте ранее в этом сюжете: Ли Кэцян в Сингапуре встретился с лидерами АСЕАН

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Китайско-американские отношения
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