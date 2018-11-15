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На Украине в Смеле начали эвакуацию больных из замерзающих больниц

Политика

Также закрываются детские сады и школы

Смела, Украина, 15 ноября 2018, 00:06 — REGNUM  Из-за отсутствия отопления в городе Смела Черкасской области закрываются не только школы, но и детские сады и больницы, заявил мэр города Алексей Цибко, сообщает 14 ноября «112 Украина».

По его словам, больных эвакуируют из медицинских учреждений, так как в больницах нет тепла. Со всей Черкасской области в город приехали 36 автомобилей скорой помощи, чтобы перевезти больных в другие больницы из других городов.

Также Цибко заявил, что разбираться с ситуацией в городе нужно через суды.

Напомним, Смела — один из многих городов, в котором отключили отопление из-за долгов перед «Нафтогазом».

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Проблемы ЖКХ Украины
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