На Украине предложили создать антикризисный штаб по возвращению тепла

Киев, , 00:03 — REGNUM Президент Украины Петр Порошенко должен создать антикризисный штаб по возвращению отопления в дома украинских граждан, заявил депутат Верховной рады от «Оппозиционного блока» Александр Вилкул, сообщает 14 ноября «112 Украина».

По его словам, из-за отсутствия тепла во многих городах Украины может начаться крупная техногенная катастрофа. Чтобы этого не произошло, власти должны создать «штаб для борьбы с кризисом», отметил Вилкул. Он добавил, что готов войти в штаб и помогать в его работе.

Напомним, с началом отопительного сезона во многих украинских городах начался кризис: тепло просто не подается в дома граждан. Причина этого — задолженности городов перед главным поставщиком газа на Украине «Нафтогазом».