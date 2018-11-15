Четверг, 15 Ноября 2018 года
00:35:19 МСК

На Украине предложили создать антикризисный штаб по возвращению тепла

Политика

Многие города Украины оказались без отопления из-за долгов перед «Нафтогазом»

Киев, 15 ноября 2018, 00:03 — REGNUM  Президент Украины Петр Порошенко должен создать антикризисный штаб по возвращению отопления в дома украинских граждан, заявил депутат Верховной рады от «Оппозиционного блока» Александр Вилкул, сообщает 14 ноября «112 Украина».

По его словам, из-за отсутствия тепла во многих городах Украины может начаться крупная техногенная катастрофа. Чтобы этого не произошло, власти должны создать «штаб для борьбы с кризисом», отметил Вилкул. Он добавил, что готов войти в штаб и помогать в его работе.

Напомним, с началом отопительного сезона во многих украинских городах начался кризис: тепло просто не подается в дома граждан. Причина этого — задолженности городов перед главным поставщиком газа на Украине «Нафтогазом».

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Отопительный сезон
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить