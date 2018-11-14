Ли Кэцян в Сингапуре встретился с лидерами АСЕАН

Сингапур, , 23:48 — REGNUM В Сингапуре проходит ряд саммитов АСЕАН в различных расширенных форматах, в том числе встреча Китай — АСЕАН, в которой вместе с десятью лидерами объединения участвует премьер Госсовета КНР Ли Кэцян, председательствующий вместе с премьер-министром Сингапура Ли Сянь Луном, сообщает 14 ноября Синьхуа.

Указав на сложность и глубину изменений в международной обстановке за последние 15 лет, китайский премьер отметил сохранение азиатскими странами быстрых темпов развития. Раскрывая динамику отношений между Китаем и АСЕАН, он подчеркнул большой путь, пройденный сторонами от крупнейшей в развивающемся мире зоны свободной торговли до начавшегося урегулирования разногласий в бассейне Южно-Китайского моря.

Китай твердо поддерживает центральную роль АСЕАН в межрегиональном взаимодействии, выступает за расширения партнерства с этим объединением КНР до стратегического уровня.

По итогам встречи принят документ под наименованием «Видение стратегического партнерства между КНР и АСЕАН до 2030 года», а 2019 год объявлен «Годом обменов СМИ» двух сторон.

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