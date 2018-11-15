Макрон вспомнил, что Франция не вассал США

Париж, , 00:01 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон прокомментировал «твиты» президента США Дональда Трампа о рейтинге французского лидера и Франции вообще, 14 ноября передает агентство Reuters.

«Я не думаю, что французы ожидают, что я буду отвечать на «твиты», но я закончу эту историю», — заявил Макрон в интервью с авианосца «Шарль де Голль».

По словам Макрона, Трамп «играет в политику» и его заявления нацелены на «домашнюю аудиторию». Также Макрон подтвердил свое желание увидеть единую европейскую армию.

«Соединенные Штаты являются нашим историческим союзником и будут впредь им оставаться… Но быть союзником не значит быть вассалом», — заявил Макрон журналистам.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заявления Макрона об «армии ЕС» вызвали гнев Трампа — президент США написал в «Твиттере», что «Эммануэль страдает от очень низкого рейтинга» и напомнил, что без США Франция говорила бы по-немецки.

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