В Китае прокомментировали итоги японо-американской встречи

Пекин, , 23:39 — REGNUM Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин на ведомственном брифинге в Пекине прокомментировала некоторые заявления вице-президента США Майкла Пенса, прозвучавшие во время его встречи с премьер-министром Японии Синдзо Абэ, сообщает 14 ноября Синьхуа.

В частности, дипломат высказалась о «заинтересованности США в свободе выбора путей развития для всех стран региона» и о том, чтобы в нем «не было места авторитаризму и агрессии». Подчеркнув, что данные положения являются важными составляющими мирного сосуществования, Хуа Чуньин выразила надежду, что американская сторона будет придерживаться заявленной позиции и не окажется проводником двойных стандартов не только в АТР, но и в других регионах мира.

Все страны, по ее мнению, должны уважать суверенитет и территориальную целостность друг друга, воздерживаться от агрессии, давления и вмешательства во внутренние дела других государств.