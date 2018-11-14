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Бангладеш откладывает репатриацию беженцев-рохинджа в Мьянму — Reuters

Политика

Репатриация первой группы должна была начаться в четверг 15 ноября

Кокс-Базар, Бангладеш, 14 ноября 2018, 23:59 — REGNUM  Правительство Бангладеш намерено отложить начало репатриации беженцев-рохинджа в Мьянму, 14 ноября передает агентство Reuters.

По словам источников агентства, возвращение беженцев в Мьянму отложено после протеста Совета по правам человека ООН, выразившего сомнение в безопасности переселенцев.

Также агентство сообщает о нежелании возвращения со стороны сами беженцев. Многие семьи из списка переселяемых в первую очередь бежали из Кокс-Базар.

Репатриация первой группы из 2200 беженцев-рохинджа по соглашению между Бангладеш и Мьянмой должна была начаться в четверг 15 ноября.

В настоящий момент в лагерях беженцев в Бангладеш находятся около 700 тыс. мусульман-рохинджа, бежавших от преследований из штата Ракхайн в Мьянме.

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Геноцид народа рохинджа в Мьянме
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