Интерес Запада в украинском перевороте: «Кризис остановил экспансию ЕАЭС»

Москва, , 23:22 — REGNUM Переворот на Украине понадобился Западу ради того, чтобы остановить интеграционные процессы на постсоветском пространстве. Об этом 14 ноября заявил заместитель руководителя Института стран СНГ Игорь Шишкин в эфире передачи «Право голоса» на ТВЦ.

«Почему считают, что Европа не заинтересована в кризисе на Украине? Евросоюз в его нынешнем виде — это результат распада Советского Союза. А в 2014 году переворот устроили, как только Россия запустила интеграционные процессы и возникла реальная угроза того, что Украина присоединится к таможенному Евразийскому союзу», — заявил Шишкин.

Чтобы этого не произошло, переворот и был устроен. На Западе действительно считали, что переворот можно будет реализовать быстро и успешно, и тем более не учитывалась перспектива затяжной гражданской войны, отметил эксперт.

Однако, несмотря на это, все озабоченности европейских лидеров носят формальный характер, убеждён он.

«Они это скажут на словах. Но хоть раз Франция, Англия, Германия надавили на Киев для того, чтобы они выполняли Минские соглашения? Никогда этого не было. Меркель недавно приезжала в Киев. О чём она договаривалась? О том, чтобы проводились реформы, но реформы, которые поставят экономику Украины в полную зависимость от немецкой. И при этом она объявила о новых санкциях против России и о безоговорочной поддержке киевского режима», — отметил Шишкин.

Что же касается США, то они тем более ничего не теряют от кризиса на Украине, уверен эксперт.

«Они ни малейшего ущерба не понесли, но при этом создали очаг напряжённости на наших границах, очаг напряжённости, который потенциально может ослаблять и Евросоюз. Соединённые Штаты от этого кризиса в сплошном шоколаде. Это большое забуждение, что кто-то за Украину в этом кризисе платит. Им дают исключительно кредиты, которые потом будут собирать. И давайте не забывать, что Украина — это богатейшая страна и из этой страны всё выкачивается на Запад», — заключил он.