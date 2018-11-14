Выборы на Украине: «Кто победит, для России не имеет никакого значения»

Москва, , 23:17 — REGNUM Очередные выборы президента Украины в 2019 году пройдут без неожиданностей и на политический ландшафт существенно не повлияют. Об этом 14 ноября заявил заместитель руководителя Института стран СНГ Игорь Шишкин в эфире передачи «Право голоса» на ТВЦ.

«Я полагаю, что выборы состоятся, что «третьего тура» в данном случае не будет, потому что он совершенно не нужен хозяевам, и нам абсолютно не имеет никакого значения, кого именно «изберут» на Украине», — заявил Шишкин.

При этом эксперт подчеркнул, что, вопреки распространённому мнению, на Украине ситуация остаётся совершенно контролируемой и «спокойной», по крайней мере с точки зрения украинских и американских элит, элиты Евросоюза.

«Логика есть и очень чёткая. Весь проект «Украина» имеет смысл только один: превратить население этой страны в антирусских манкуртов, превратить Украину в «Антироссию». Никакого смысла больше нет», — полагает он.

При этом никто, кроме коррумпированной бюрократии и националистов за выполнение этой задачи не возьмётся, отметил Шишкин.

«Только продажные политики силовой вариант не осуществят, потому нужны нацисты. Кроме нацистов никто не может держать население Украины в покорности», — отметил он.

«Антирусские силы пришли к власти два раза на Украине и оба раза в результате переворотов. Третий тур — это чистой воды переворот. В 2014 году кровавый переворот. И удерживаться у власти новые правители могут, опираясь на немногочисленных нацистов, на их террор», — добавил политолог.

Выборы президента Украины на пятилетний срок должны состояться 31 марта 2019 года.