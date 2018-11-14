«Время майданных надежд прошло»: На Украине больше нет «козлов отпущения»

Москва, , 23:24 — REGNUM В обозримом будущем перед Украиной перспективы очередного переворота не стоит. Об этом 14 ноября заявил депутат Верховной Рады Украины V—VII созывов Спиридон Килинкаров в эфире передачи «Право голоса» на ТВЦ.

«Время простых решений сложных вопросов и майданных надежд завершилось. Сегодня пришло время разочарований. Люди, которые стояли на Майдане и особенно люди, которые стояли на сцене, обещали очень много и очень быстро. Ничего этого не произошло. Естественно, есть колоссальное разочарование», — заявил Килинкаров.

Учитывая колоссальный уровень коррупции, уличной и организованной преступности, территориальные споры, войну на Донбассе, демонтаж социальной сферы, это совершенно неудивительно, подчеркнул он.

При этом в 2014 году для Украины сложилась практически «идеальная» ситуация для проведения каких угодно реформ, однако этот уникальный шанс променяли на обыкновенное извлечение сиюминутных материальных выгод из сложившегося положения.

«Такой ситуации, которая была после майдана, не было никогда. Чтобы была такая консолидация политических элит — 300 голосов в Верховной раде, президент, премьер… Поэтому теперь ни на кого переложить ответственность нельзя. Раньше можно было — коммунисты мешают, ещё кто-то мешает. Теперь, после Майдана, уже эта риторика абсолютно невозможна», — отметил эксперт.

«И Конституцию менять можно, и законы менять можно было. Но занялись чем? Любимым делом: опять сели на потоки», — добавил он.