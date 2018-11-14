Экс-представитель УПЦ МП назвал дату «объединительного» собора

Киев, , 23:20 — REGNUM «Объединительный» собор на Украине пройдет 22 ноября, заявил бывший пресс-секретарь предстоятеля Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) протоиерей Георгий Коваленко, сообщает 14 ноября УНИАН.

Напомним, ранее Константинопольский патриархат одобрил и начал процесс предоставления Украине томоса об автокефалии, то есть создании новой поместной церкви в стране.

По мнению многих экспертов, а также представителей духовенства, Константинополь принял решение вопреки устоявшимся канонам. Предоставление автокефалии может повлечь за собой еще более сильный раскол украинского народа, считают священники.

Также после решения Константинополя РПЦ заявила о прекращении евхаристического общения с Константинопольским патриархатом, к РПЦ присоединилась и Белорусская православная церковь.