Руслан Костюк, , 22:55 — REGNUM

С 9 по 11 ноября в североиспанском городе Бильбао прошёл Европейский форум левых, зелёных и прогрессивных сил. Переняв «эстафету» у Марселя, где подобное общеевропейское мероприятие состоялось в ноябре 2017 г., данный форум стал, таким образом вторым в истории европейского левого движения. Судя по заявлениям его организаторов, желающих по типу существующего уже более четверти века в Латинской Америке Форума Сан-Паулу сформировать в Европе гибкую, но постоянно функционирующую структуру, в 2019 г. состоится третий форум, что делает данную форму кооперации левых сил постоянной.

Не секрет, что изначально за инициативой проведения форумов в Марселе и Бильбао стояла Партия европейских левых (ПЕЛ), объединяющая в своих радах коммунистические и левосоциалистические национальные партии «Старого Света». Как отмечает заместитель председателя ПЕЛ. Национальный секретарь Французской компартии Пьер Лоран, «для Партии европейских левых стремление к единству левых и прогрессивных сил на нашем континенте является принципиальным и стратегическим выбором.» Для руководителей ПЕЛ было крайне важно привлечь к форуму те левые и левоцентристские партии и силы, которые находятся вне этой транснациональной партии, но которые в современных условиях готовы к совместным демаршам.

Удалось ли ПЕЛ осуществить задуманное? Вопрос не такой простой, если мы рассматриваем актуальное левое движение Европы как конгломерат дифференцированных и довольно сильно отличающихся друг от друга разнообразных политических субъектов. Конечно, ни в Марселе в 2017 г., ни в Бильбао на прошлой неделе не присутствовали представители большинства действующих в странах-членах Европейского Союза (ЕС) социал-демократических и экологистских партий. Не приехали на форум, несмотря на приглашение, представители ряда левопопулистских партий и движений, таких, как «Непокорённая Франция» или голландская соцпартия. В стороне от унитарной инициативы ПЕЛ остались и наиболее «ортодоксальные» компартии, в частности, из Греции и Португалии.

В то же время, как считает профессор Лондонского университетского колледжа Филипп Марльер, «можно назвать успехом географическое расширение участников по сравнению с Марселем» (в этот раз в мероприятии приняли участие активисты из более чем 35 стран Европы), равно как важным фактором явилось присутствие в Бильбао европейских депутатов из числа социалистов и «Зелёных». В ходе дискуссии в Стране Басков приняли участие британские лейбористы и болгарские социалисты, среди участников форума были и молодые социалисты из некоторых стран-членов ЕС. Отметим также, что среди участвующих в форуме сил были представлены и различные национальные профсоюзы, входящие в Конфедерацию европейских профсоюзов. В итоговой декларации Форума Бильбао говорится о необходимости продолжить совместную работу по становлению постоянного пространства с тем, чтобы «содействовать мобилизации граждан на национальном и европейском уровнях, и продвигать повсюду политическую кооперацию между левыми, «зелёными» и прогрессивными силами, также как и внутри Парламента Европейского Союза».

В данной связи ПЕЛ и поддержавшие её призыв иные объединения европейской левой выделяют четыре ключевые оси для будущей совместной деятельности. Для французского политика, кандидата в президенты на выборах 2017 г. Бенуа Амона, недавно покинувшего соцпартию, участвовавшего в бильбайском форуме, особенно важно то, что «левые силы Европы твёрдо ставят вопрос о переориентации модели социального и экологического развития» «Старого Света»; данная установка является первой осью «евролевых», требующих переориентировать средства ЕС на социальные нужды, финансирование общественных служб и «экологического перехода» на возобновляемые источники энергии.

В качестве особого приоритета участники Форума Бильбао поставили защиту прав женщин и продвижение гендерного равенства. С точки зрения радикальных европейских левых партий, гегемония либерализма покоится прежде всего на патриархальных отношениях. Как отмечается в итоговой декларации форума, «мы убеждены в том, что не будет подлинной демократии, пока женщины не будут жить более свободными, без насилия и при равенстве обязанностей и прав с мужчинами». ПЕЛ и её союзники на европейском уровне активно поддерживают феминистское движение, особенно в том, чтобы добиться полной интеграции женщин в мир труда, а мужчин — в семейный труд.

В нынешних крайне сложных мирополитических условиях крайне важен призыв альтернативных левых сил в пользу мира и коллективной безопасности. Как отмечает заместитель председателя ПЕЛ Майте Мола, «и в прошлом. И сейчас левые силы должны возвысить свой голос против всех форм милитаризма и агрессий». С точки зрения европейских левых социалистов и коммунистов, именно НАТО является фактором крупного риска для дела мира в Европе и во всём мире. Форум Бильбао призвал к организации всеобъемлющей дискуссии ради того, чтобы «продвигать идею панъевропейской конференции за мир и коллективную безопасность».

Наконец, четвёртой осью политического проекта левых и прогрессивных сил названа борьба за демократию и уважение народного суверенитета. В сегодняшнем ЕС, с точки зрения ПЕЛ и союзных ей сил, доминируют принципы конкуренции и авторитаризма. Что ставит под вопрос демократическую легитимность. В то же время, участвующие в Форуме Бильбао силы скептически настроены и против «иллиберализма» современных консерваторов и правых популистов, полагая, что в принципе реакционные силы и крайне правые в ЕС являются наихудшими врагами для левого и прогрессивного движения. Концепция «другой Европы» в понимании левых подразумевает ставку на уважение народного суверенитета, кооперацию между нациями и народами ради того, чтобы в совместных интересах достичь общие социальные и природоохранительные цели.

Удастся ли Партии европейских левых в ближайшее время расширить круг сторонников данных принципов (и единства левых сил!), мы увидим уже в 2019 г., который ознаменуется выборами в Европейский парламент.