США расширили санкции против Кубы

Вашингтон, , 22:54 — REGNUM Руководство США ввело новые санкции против Кубы, сообщает 14 ноября пресс-служба госдепа США.

В новом списке значатся 26 юридических лиц, из которых 16 отелей и гостиниц, которые госдепартамент США считает подконтрольными кубинским силовикам.

По утверждению госдепа, новые санкции введены для недопущения американского финансирования кубинских силовых ведомств.

Как сообщало ИА REGNUM, предыдущий президент США Обама пытался начать нормализацию отношений с Кубой, однако действующий президент Дональд Трамп подвергает резкой критике практически все действия своего предшественника.

Напомним, ранее Вашингтон ввел санкции в отношении нескольких санаториев, расположенных в Крыму.

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