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Куба отзывает тысячи врачей из Бразилии после заявлений Болсонару

Политика

«Неприемлемые условия делают невозможным сохранение присутствия кубинских специалистов»

Куба отзывает тысячи врачей из Бразилии после заявлений Болсонару
George Hodan
Врач

Гавана, 14 ноября 2018, 22:40 — REGNUM  Куба отзовет 11 420 своих врачей из Бразилии в ответ на требование нового президента страны Жаира Болсонару о 100%-ной оплате их труда, 14 ноября передает агентство Reuters.

«Эти неприемлемые условия делают невозможным сохранение присутствия кубинских специалистов в программе», — говорится в заявлении министерства здравоохранения Кубы.

По программе «Больше врачей», инициированной в 2013 году президентом Бразилии Дилмой Руссеф, в Бразилию были направлены около 20 тыс. кубинских медработников. Врачи с Кубы работали в том числе в 700 муниципальных районах, где не было своих постоянных врачей.

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