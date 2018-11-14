Куба отзывает тысячи врачей из Бразилии после заявлений Болсонару

Гавана, , 22:40 — REGNUM Куба отзовет 11 420 своих врачей из Бразилии в ответ на требование нового президента страны Жаира Болсонару о 100%-ной оплате их труда, 14 ноября передает агентство Reuters.

«Эти неприемлемые условия делают невозможным сохранение присутствия кубинских специалистов в программе», — говорится в заявлении министерства здравоохранения Кубы.

По программе «Больше врачей», инициированной в 2013 году президентом Бразилии Дилмой Руссеф, в Бразилию были направлены около 20 тыс. кубинских медработников. Врачи с Кубы работали в том числе в 700 муниципальных районах, где не было своих постоянных врачей.

Читайте также: Союз «Трамп-Болсонару» угрожает России и Китаю