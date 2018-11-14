Гора родила мышь – позиция Токио по «северным территориям» неизменна

Анатолий Кошкин, , 22:14 — REGNUM

Как и ожидалось, распространявшиеся российскими СМИ со ссылкой на японскую газету «Майнити симбун» «сведения из японского правительства» о якобы согласии премьер-министра Японии Синдзо Абэ подписать мирный договор с Россией на условиях Совместной советско-японской декларации 1956 года, то есть при передаче Японии только островов Малой Курильской гряды — Шикотана и Хабомаи, мягко говоря, не получили подтверждения. А если прямо говорить, оказались ложными.

Это подтвердили корреспонденты ТАСС из Сингапура, сообщившие, что «позиция японского правительства, согласно которой мирный договор между Японией и Россией должен быть заключен после решения принадлежности четырех южных островов Курильской гряды, остается неизменной. Об этом, как передало в среду агентство Киодо по итогам прошедших в Сингапуре переговоров между премьер-министром Японии Синдзо Абэ и президентом РФ Владимиром Путиным, заявил журналистам заместитель генерального секретаря кабинета министров Японии Кота Ногами». «Последовательная позиция нашей страны — мирный договор заключается после решения принадлежности северных территорий. И по этому пункту нет никаких изменений», — цитирует его информационное агентство Киодо. Хотя была сделана оговорка по поводу того, что о содержании той части переговоров, где лидеры двух государств общались только в присутствии переводчиков, ему неизвестно.

Это подтверждает и публикация в японской газете «Санкэй симбун»:

«Высокопоставленный правительственный чиновник сообщил, что на встрече с президентом России господином Путиным премьер-министр Абэ вновь разъяснил курс японского правительства на то, чтобы, разрешив проблему принадлежности четырех северных территорий (южнокурильских островов — А.К.), заключить мирный договор. Сообщается также, что господин Путин проявил понимание (этой позиции)».

Таким образом, как и писало ИА REGNUM, никаких изменений в позиции японского правительства не произошло. Токио по-прежнему упорно требует от Москвы сдать ему не только волюнтаристски «обещанные» Хрущевым острова Малой Курильской гряды, но и самые большие и освоенные острова Большой Курильской гряды — Кунашир и Итуруп, требовать которые японцы юридических и моральных прав не имеют.