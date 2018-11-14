Интрига в Челябинске: уйдёт ли мэр Евгений Тефтелев?

Челябинск, , 21:59 — REGNUM В Челябинске всё больше закручивается интрига вокруг возможной скорой отставки мэра Евгения Тефтелева. Местные эксперты на полном серьёзе обсуждают его грядущее назначение в правительство региона и пытаются понять, выиграет или потеряет от такой перемены губернатор Борис Дубровский, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Как пишет «Клуб регионов» со ссылкой на свои источники, фактически Тефтелев уже покинул здание мэрии. А его преемником может стать один из трёх возможных кандидатов, вице-мэр Владимир Елистратов.

Издание Ura.ru, в свою очередь, сообщает о том, что депутатов городской думы собирают на внеочередное заседание с пустой повесткой. Якобы на нём и решится вопрос о Тефтелеве.

А тем временем местные эксперты не уверены в том, что мэра Челябинска сейчас нужно менять. Тем более назначать его на пост в правительстве региона, что, по неофициальным данным, и будет сделано. Дело в том, что к Евгению Тефтелеву у жителей Челябинска накопилось немало претензий. И его отставка с повышением едва ли будет положительно принята избирателями. Некоторые эксперты считают, что это негативно скажется на результатах голосования за Бориса Дубровского (если, конечно, он будет участвовать в предстоящих выборах губернатора региона).

Напомним, слухи о грядущей отставке мэра Челябинска идут уже неделю. В понедельник, 12 ноября, сам Тефтелев прокомментировал их журналистам. Слухи он не опроверг, пообещав рассказать о решении, как только оно будет принято.

Добавим, в Челябинске Тефтелева называют человеком из команды Дубровского. Напомним, с Магнитогорском, откуда родом глава региона, связана основная часть его жизни. Ранее он был мэром этого города. А с 2014 года работает в администрации Челябинска: вначале на посту сити-менеджера, а затем и главы муниципалитета.

Читайте ранее в этом сюжете: Мэру Челябинска обещают скорую отставку