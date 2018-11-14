Первые участники «каравана мигрантов» прибыли на границу с США

Тихуана, Мексика, , 22:01 — REGNUM Группа из 357 беженцев, участников «каравана мигрантов», прибыла на границу Мексики и США, 14 ноября передает агентство Associated Press.

Мигранты вышли из Гондураса с основной частью «каравана», однако в какой-то момент в Мексике им удалось пересесть на автобусы, в результате чего они прибыли к границе значительно раньше срока.

По прибытии мигранты устроили импровизированный митинг на границе, после чего власти разместили их в убежищах в Тихуане — в них мигранты из Центральной Америки будут дожидаться основную часть «каравана».

Основная часть первого «каравана мигрантов» из 4000 человек находится в 1800 километрах от Тихуаны.

Другие группы мигрантов «разбросаны» по всей Мексике — в штатах Сонора, Синалоа, в Мехико. Общая численность «караванов» и отколовшихся от них групп составляет от семи до десяти тысяч человек.

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