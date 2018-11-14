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Агрессивный GPS. В НАТО рассказали о новом коварном оружии России

Политика

Норвегия каким-то образом определила, что во время учений Trident Juncture Россия «портила» сигналы GPS

Агрессивный GPS. В НАТО рассказали о новом коварном оружии России
U.S. Department of Defense
Trident Juncture 2018

Осло, 14 ноября 2018, 21:36 — REGNUM  В НАТО согласились с Норвегией, обнаружившей очередное «российское злодеяние» в сфере сигналов GPS. В опубликованном 14 ноября заявлении Североатлантический альянс назвал такие действия опасными и безответственными.

Руководство НАТО отметило, что помехи сигналам системы GPS очень опасны, так как эта система также используется в гражданской сфере.

Таким образом, Североатлантический альянс официально согласился с утверждениями Норвегии, обвиняющей Россию в создании помех сигналам GPS в ходе учений НАТО Trident Juncture 2018.

При этом Финляндия внезапно обеспокоилась возможностью аналогичных событий с GPS в Лапландии.

«Мы видим, что кибератаки и радиоэлектронная борьба стали более частыми и серьезными. НАТО очень серьезно относится к этим вопросам, и мы усилим нашу способность решать эти проблемы», — указано в заявлении руководства альянса.

По сложившейся традиции, никаких доказательств и фактов приведено не было.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг воздержался от комментирования сообщений о созданных Россией сбоях в работе GPS на учениях альянса в Норвегии.

Читайте ранее в этом сюжете: Минобороны Норвегии: В сбоях GPS на учениях НАТО виновата Россия

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Обострение отношений России и НАТО
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