Агрессивный GPS. В НАТО рассказали о новом коварном оружии России

Осло, , 21:36 — REGNUM В НАТО согласились с Норвегией, обнаружившей очередное «российское злодеяние» в сфере сигналов GPS. В опубликованном 14 ноября заявлении Североатлантический альянс назвал такие действия опасными и безответственными.

Руководство НАТО отметило, что помехи сигналам системы GPS очень опасны, так как эта система также используется в гражданской сфере.

Таким образом, Североатлантический альянс официально согласился с утверждениями Норвегии, обвиняющей Россию в создании помех сигналам GPS в ходе учений НАТО Trident Juncture 2018.

При этом Финляндия внезапно обеспокоилась возможностью аналогичных событий с GPS в Лапландии.

«Мы видим, что кибератаки и радиоэлектронная борьба стали более частыми и серьезными. НАТО очень серьезно относится к этим вопросам, и мы усилим нашу способность решать эти проблемы», — указано в заявлении руководства альянса.

По сложившейся традиции, никаких доказательств и фактов приведено не было.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг воздержался от комментирования сообщений о созданных Россией сбоях в работе GPS на учениях альянса в Норвегии.

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