Выборы на Мадагаскаре: Радзаунаримампианина больше не президент

Антананариву, , 21:11 — REGNUM После подсчета голосов с 70% избирательных участков на первом туре президентских выборов на Мадагаскаре лидируют два бывших президента страны, 14 ноября передает агентство Associated Press.

ЦИК Мадагаскара обработал бюллетени 17 097 из 24 852 избирательных участков. На данный момент лидирует Андри Радзуэлина с 39% голосов, у Марка Равалумананы 36% голосов.

Действующий президент Эри Радзаунаримампианина набрал около 7% голосов и почти точно не выходит во второй тур, который предстоит 19 декабря — в случае, если ни один кандидат не наберет больше 50% голосов.

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