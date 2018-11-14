Второй тур выборов президента Грузии назначен на 28 ноября

Тбилиси, , 20:58 — REGNUM Второй тур выборов президента Грузии состоится в среду, 28 ноября. Такое решение 14 ноября принял ЦИК Грузии. Заседание комиссии, которое первоначально было назначено на 13 часов дня, отложили на 19:00, и это дало основания оппозиции предположить, что председатель ЦИК встречается с лидером правящей партии Бидзиной Иванишвили для уточнения даты выборов.

Хотя председатель комиссии Тамар Жвания категорически опровергла эту информацию и заявила, что здание ЦИК до начала заседания не покидала, оппозиция обвинила ее в исполнении воли Иванишвили и мерах по обеспечению победы во втором туре поддерживаемого правительством кандидата — Саломе Зурабишвили.

Объясняя решение комиссии, председательЦИК отметила, что нигде в грузинском законодательстве о проведении второго тура выборов именно в выходной день не говорится. По словам Тамар Жвания, в Конституции сказано лишь, что первый тур выборов назначается на воскресенье, а что касается второго тура, он объявляется спустя две недели после обнародования окончательных итогов первого тура.

Итоги первого тура после прохождения всех процедур, в том числе рассмотрения жалоб, ЦИК утвердил и обнародовал сегодня. Согласно утвержденному комиссией итоговому протоколу, во второй тур вышли Григол Вашадзе, набравший 37,74% голосов, и Саломе Зурабишвили, получившая в первом туре 38,64%.

Тамар Жвания также сообщила, что 28 ноября, день голосования во втором туре, будет объявлен в Грузии выходным днем.

О намерении правительства Грузии провести второй тур выборов в рабочий день ранеесообщил экс-президент Михаил Саакашвили. По его мнению и по мнению его соратников, это делается умышленно, чтобы сторонники кандидата в президенты от «Единого национального движения» Григола Вашадзе не смогли принять участие в голосовании. Оппозиция и ее лидеры также утверждают, что власти приняли эту меру, чтобы лишить возможности участия во втором туре проживающих за границей граждан Грузии, большая часть которых в первом туре голосовала за Вашадзе.

Напомним, что выборы президента Грузии проходили 28 октября, но так как ни один из кандидатов не смог набрать достаточного для победы количества голосов, 28 ноября состоится второй тур, в котором за пост президента будут бороться Григол Вашадзе и Саломе Зурабишвили.