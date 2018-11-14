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Военные Камеруна убили 30 сепаратистов-англофонов

Политика

В ходе двух дней вооруженного противостояния в районе Майо-Бинки не был убит ни один солдат

Яунде, 14 ноября 2018, 21:00 — REGNUM  Военные Камеруна заявили об уничтожении 30 сепаратистов-англофонов в ходе боев на западе страны, 14 ноября передает агентство Associated Press.

По словам полковника армии Камеруна Дидье Баджека, в ходе двух дней вооруженного противостояния в районе Майо-Бинки не был убит ни один солдат.

Война франкофонного правительства против сепаратистов-англофонов на западе Камеруна продолжается с 2016 года.

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