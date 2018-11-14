Клинцевич назвал истинную цель учений ВВС Украины в Донбассе

Москва, , 20:35 — REGNUM Истинная цель авиационных учений вооруженных сил Украины в Донбассе — подготовка к боевым действиям против Донецкой и Луганской Народных Республик. Такое мнение высказал 14 ноября член Совета Федерации РФ Франц Клинцевич в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».

«По всем признакам, идет подготовка к боевым действиям и окончательному решению вопроса, связанного с Донецком и Луганском. Не с Россией они хотят воевать, а со своей страной, своим народом. И, самое главное, они его уже не считают своим. И он может пойти под нож», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, военная авиация Украины 14 ноября отработала удары по подвижным и неподвижным наземным целям в Донбассе.

«Все указанные цели были условно уничтожены», — сказано в сообщении штаба операции объединенных сил (ООС, ранее АТО).

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