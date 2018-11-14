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Власти Македонии арестовали соратников Николы Груевского

Политика

Бывшие члены правительства арестованы на 30 дней

Власти Македонии арестовали соратников Николы Груевского
Prince Roy
Македония

Скопье, 14 ноября 2018, 21:08 — REGNUM  Власти Македонии арестовали соратников бежавшего в Венгрию бывшего премьер-министра страны Николы Груевского, 14 ноября передает агентство Associated Press.

По решению суда в Скопье сроком на 30 дней были арестованы бывший министр транспорта Миле Янакиевский и бывший секретарь правительства Кирилл Бозиновский.

Прокуратура опасается, что бывшие члены правительства могут бежать из страны вслед за Груевским, уже запросившим убежище в Венгрии.

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