Власти Македонии арестовали соратников Николы Груевского

Скопье, , 21:08 — REGNUM Власти Македонии арестовали соратников бежавшего в Венгрию бывшего премьер-министра страны Николы Груевского, 14 ноября передает агентство Associated Press.

По решению суда в Скопье сроком на 30 дней были арестованы бывший министр транспорта Миле Янакиевский и бывший секретарь правительства Кирилл Бозиновский.

Прокуратура опасается, что бывшие члены правительства могут бежать из страны вслед за Груевским, уже запросившим убежище в Венгрии.

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