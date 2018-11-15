Госдума обсудит смягчение наказание «за репосты»

Москва, , 00:01 — REGNUM Сегодня, 15 ноября, Госдума в первом чтении обсудит пакет президентских инициатив, направленных на декриминализацию статьи 282 Уголовного кодекса (УК), речь идет о наказании за возбуждение ненависти, вражды, сообщает ИА REGNUM.

Власти признали, что не во всех случаях привлечение к уголовной ответственности за деяния, предусмотренные частью первой статьи 282 «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства» Уголовного кодекса Российской Федерации, является обоснованным.

Законопроект внесен во исполнение постановления Пленума Верховного Суда РФ № 23 от 20 сентября 2018 года. В нем, в частности, указывается, что судам необходимо, при правовой оценке действий, направленных на возбуждение ненависти, вражды, унижение человеческого достоинства, исходить из характера и степени общественной опасности содеянного.

Читайте также: Законопроект о смягчении наказания «за репосты» внесен в Госдуму

В то же время в России сложилась практика привлечения к уголовной ответственности за «лайки» и «репосты», которые фактически не представляют серьезной угрозы для основ конституционного строя и безопасности государства, отметил глава комитета Госдумы по законодательству Павел Крашенинников («Единая Россия»).

Инициативой предлагается частично перевести ответственность из уголовной в административную за совершение деяния, направленного на возбуждение ненависти или вражды, а также на унижение достоинства человека или группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, принадлежности к какой-либо социальной группе, совершенного публично, в том числе в СМИ и в интернете.

Читайте также: Жириновский требует полной отмены ст. 282 УК

В профильном комитете заявляют, что нормы будут иметь обратную силу, существующие уголовные дела будут прекращены, а приговоры суда пересмотрены.

Читайте ранее в этом сюжете: Госдума 15 ноября обсудит частичную декриминализацию статьи «за экстремизм»