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Венгрия рассмотрит прошение об убежище бывшего премьер-министра Македонии

Политика

Вопрос является «чисто юридическим»

Венгрия рассмотрит прошение об убежище бывшего премьер-министра Македонии
Груевский Никола

Будапешт, 14 ноября 2018, 20:37 — REGNUM  Правительство Венгрии приняло к рассмотрению запрос о предоставлении убежища от бывшего премьер-министра Македонии Николы Груевского, 14 ноября передает агентство Associated Press.

Офис премьер-министра Венгрии Виктора Орбана заявил, что считает вопрос о предоставлении убежища «чисто юридическим» и надеется, что его рассмотрение не повлияет на отношения со «стратегическим партнером и важным союзником» Македонией.

Как сообщало ИА REGNUM, Никола Груевский бежал в Венгрию 12 ноября. На родине бывшего премьер-министра ждет арест по делу о коррупции.

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