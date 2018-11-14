«Газпром-Армения» назвала абсурдными обвинения в неуплате налогов

Ереван, , 20:07 — REGNUM Компания «Газпром-Армения» назвала необоснованными и абсурдными обвинения в неуплате налогов, говорится в распространенном заявлении компании.

«С 1-го октября в компании началась комплексная проверка со стороны Комитета государственных налогов (КГД), после чего 17-го октября длительность проверок постоянно продлевалась на 30 рабочих дней. Комплексная налоговая проверка по факту на данный момент находится в процессе. По сей день компании не было представлено ни одного эпизода нарушения налогового законодательства», — говорится в заявлении компании.

Как отмечается в сообщении, без обсуждения или уведомления компании, Комитет распространил в СМИ полностью необоснованную информацию.

В компании напомнили, что ЗАО «Газпром-Армения» будучи на протяжении долгих лет первым крупным налогоплательщиком Армении, всегда осуществляла свою деятельность исключительно в соответствии с законодательством, периодически получая от Комитета по госдоходам сертификаты «Законопослушный налогоплательщик».

«Сравнительные анализы», нашедшие место в сообщении КГД, проведены на основании как несопоставимых периодов, так и несопоставимых величин. Компании не было представлено никаких доказательных фактов, полученных административным органом, что, по мнению компании, привело к абсурдным заключениям. Подобный стиль работы КГД может поставить под сомнение деловую репутацию и нарушить нормальную деятельность компании», — говорится в заявлении.

Там также уточняется, что, принимая во внимание, что в ходе проверок, проводимых в ЗАО «Газпром Армения», КГД руководствуется публичным стилем работы, компания приветствует подобный подход и 15 ноября с.г. в 12:00 в своем главном офисе организует пресс-конференцию.

«Одновременно, во избежание односторонних комментариев по поводу вопросов, касающихся вышеуказанного сообщения, и публичного обоснования собственных заключений ЗАО «Газпром Армения» приглашает для участия в пресс-конференции соответствующих специалистов КГД», — подытожили в российской «дочке» «Газпрома».

Согласно сообщению Комитета по госдоходам Армении, по результатам проверок в ЗАО «Газпром-Армения»был выявленряд нарушений и случаи невыплаты налоговых обязательств в особо крупных размерах. В частности, по данным ведомства, в результате комплексной налоговой проверки сотрудники Управления по крупным и средним налогоплательщикам КГД выяснили, что ЗАО «Газпром-Армения» в 2016—2017 гг. в представленных в налоговый орган счетах за НДС и налог на прибыль включило очевидно ложные данные, в результате чего налоговых обязательств было рассчитано на несколько миллиардов драмов меньше.