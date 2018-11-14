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Курц: Высылки российских дипломатов из-за шпионского скандала не будет

Политика

В Австрии считают, что раскрыли российского шпиона

Курц: Высылки российских дипломатов из-за шпионского скандала не будет
Иллюстрация: Embassy of Russia in Vienna
Российское посольство. Вена

Вена, 14 ноября 2018, 19:59 — REGNUM  Власти Австрии не собираются высылать российских дипломатов после скандала с предполагаемой разведывательной деятельностью в пользу России. Об этом сегодня, 14 ноября, заявил журналистам канцлер Австрии Себастьян Курц.

По слова главы австрийского правительства, Вена проинформировала своих партнеров по Европейскому союзу о положении дел. Курц отметил, что на саммитах Европейского союза тема отношений Брюсселя с Москвой регулярно обсуждается, что вопрос о возможном шпионаже также сюда относится.

Журналисты уточнили у Курца, будут ли в связи с этим шпионским скандалом высланы российские дипломаты. Канцлер ответил отрицательно.

«Односторонних шагов в этом направлении с австрийской стороны не будет», — сказал Курц.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, министр обороны Австрии объявил о том, что контрразведка раскрыла «российского шпиона» — им якобы оказался 70-летний отставной полковник вооруженных сил Австрии, который якобы передавал Москве некие секретные сведения с 1992 года.

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Политическая жизнь Австрии
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