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Совбез ООН снял санкции с Эритреи

Политика

Но сохранил эмбарго на поставки оружия в Сомали

Совбез ООН снял санкции с Эритреи
silviadegio
Эритрея

Нью-Йорк, США, 14 ноября 2018, 20:03 — REGNUM  Совет Безопасности ООН проголосовал за снятие санкций против Эритреи, 14 ноября передает агентство Associated Press.

Участники Совета пошли на снятие оружейного эмбарго в ответ на мирное соглашение Эфиопии и Эритреи и прогресс в урегулировании пограничного спора между Эритреей и Джибути.

В ходе того же заседания СБ ООН оставил в силе эмбарго на поставки оружия в Сомали из-за продолжающейся активности в африканской стране группировки «Аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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