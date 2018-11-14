Танзания не подписала африканскую хартию по вопросам демократии

Додома, , 22:30 — REGNUM Неема Мгая, член парламента от правящей партии Танзании «Чама ча Мапиндузи», задал вопрос представителям правительства страны по поводу принятия решения о подписании хартии: «Может ли правительство объяснить, почему до сих пор решение об официальном подписании документа не было принято, и какие планы имеет правительство на этот счет?»

По информации танзанийского новостного издания «Mwananchi», заместитель министра иностранных дел и по делам сотрудничества Восточноафриканского сообщества Дамаси Ндумбаро 13 ноября во время ответа на вопрос сообщил парламенту о том, что главной причиной, по которой Танзанией не была подписана африканская хартия по вопросам демократии, выборов и государственного управления, является противоречие положений документа со статьями конституции страны.

В своем ответе заместитель министра добавил, что сегодня только 35 стран ратифицировали хартию, при этом 19 африканских государств, включая Танзанию, еще не подписали данный документ.