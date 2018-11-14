В Кении произошел транспортный коллапс в результате принятия новых законов

Найроби, , 21:59 — REGNUM Во всех мегаполисах Кении произошёл транспортный коллапс в результате введения нового законодательства. На встрече правительства с обществом автомобилистов Кении были приняты меры по ликвидации пассажирского транспорта, не соответствующего требования кенийского законодательства. Правительство Кении предоставило две недели всем гражданам, имеющим пассажирский транспорт, на выполнение положений принятого закона. Однако многие водители до сих пор не сделали этого.

По информации новостного агентства Deutsche Welle Kiswahili, многие кенийцы в таких городах, как Найроби, Момбаса, Накуру, Кисуму, Эльдорет в результате принятия нового закона должны найти альтернативный вид средства передвижения в связи с произошедшим транспортным кризисом в стране, из-за которого остановилось общественное транспортное движение. Кроме того, власти требуют соблюдения знаменитых законов Мичуки*, вследствие которых многим гражданам пришлось начать ходить пешком.

В соответствии с законами Мичуки властями изымаются машины, не имеющие ремень безопасности, регуляторы частоты вращения двигателя, а также арестовываются водители, не имеющие соответствующего удостоверения.

Власти Кении постановили железнодорожным компаниям увеличить количество пассажирских перевозок на время поисков транспорта общего пользования, не соответствующего требованиям законодательства. Кроме того, правительство примет жесткие меры в отношении водителей автобусов, взимающих сверхвысокую плату за проезд.

*Мичуки Джон — кенийский политик, который за время пребывания в должности министра по транспорту и коммуникациям ввел законы, направленные на наведение порядка в общественном транспорте. Благодаря мерам количество дорожно-транспортных происшествий в стране было сокращено на 74%. Число дорожно-транспортных происшествий с летальным исходом, в которых были вовлечены транспортные средства общего пользования, сократились на 94% всего за три месяца. Однако после того, как Мичуки покинул министерство, ситуация на дорогах ухудшилась.