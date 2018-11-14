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Верховный суд Шри-Ланки признал решение о роспуске парламента незаконным

Политика

Коллегия судей также приостановила приготовления к проведению досрочных выборов, ранее назначенных на 5 января 2019 года

Верховный суд Шри-Ланки признал решение о роспуске парламента незаконным
Kolitha de Silva
Парламент. Шри-Ланка

Шри-Джаяварденепура-Котте, 14 ноября 2018, 20:14 — REGNUM  Верховный суд Шри-Ланки признал незаконным и отменил решение президента Майтрипалы Сирисены о роспуске парламента. По сообщению индийского новостного издания «Амар уджала», коллегия из трех судей во главе с Налином Перерой также приостановила приготовления к проведению досрочных выборов, назначенных на 5 января 2019 года.

Бывший премьер-министр Шри-Ланки Ранил Викрамасингхе, смещенный президентом с данного поста 26 октября, назвал решение суда «победой народа». Теперь оппозиционные силы смогут вынести на рассмотрение парламента вопрос о недоверии новому премьер-министру страны Махинде Раджапаксе, назначенному на данную должность Майтрипалой Сирисеной в обход предусмотренной законодательством процедуры.

Ранее оппозиционные силы Шри-Ланки заявили, что причиной для роспуска парламента стало отсутствие у правящей партии достаточного числа голосов для обеспечения поддержки Махинды Раджапаксе.

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Зарубежная хроника
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