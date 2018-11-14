ЦИК Бангладеш: дальнейший перенос выборов невозможен

Дакка, , 21:56 — REGNUM Председатель центральной избирательной комиссии Бангладеш Нурул Худа заявил, что дальнейший перенос даты парламентских выборов не представляется возможным. Об этом сообщило бангладешское новостное издание «Эй самай».

В ходе брифинга работников избирательных участков Нурул Худа отметил, что все необходимые приготовления для проведения выборов уже завершены. Он подчеркнул, что первая сессия вновь избранного парламента Бангладеш должна будет начаться 29 января 2019 года. Он также пояснил, что проводить выборы менее чем за месяц до срока начала работы парламента страны «Джатия сангсад» невозможно.

Ранее ЦИК Бангладеш пошла на уступки оппозиции и перенесла выборы на одну неделю, с 23 декабря на 30 декабря 2018 года. Тем не менее оппозиционная коалиция «Национальный объединенный фронт» («Джатия ойкия фронт») во главе с «Националистической партией Бангладеш» настаивает на переносе выборов еще на один месяц.