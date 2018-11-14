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Оппозиция Бангладеш потребовала повторного переноса выборов

Политика

Лидер главной оппозиционной партии обвинил центральную избирательную комиссию Бангладеш в неспособности провести честные выборы

Оппозиция Бангладеш потребовала повторного переноса выборов
AStikhin
Бангладеш

Дакка, 14 ноября 2018, 21:08 — REGNUM  Заместитель главы оппозиционной «Националистической партии Бангладеш» (НПБ) Рухул Кабир Ризви потребовал перенести парламентские выборы на более позднюю дату. Соответствующее заявление он сделал в ходе пресс-конференции в штабе партии.

Рухул Кабир Ризви подчеркнул, что центральной избирательной комиссии Бангладеш не удалось создать необходимые условия для проведения честных выборов. По сообщению бангладешского новостного издания «Протхом ало», лидер НПБ отметил, что перенос выборов на 30 декабря не позволит обеспечить беспристрастность избирательного процесса: зарубежные наблюдатели, работники посольств и иных иностранных ведомств будут на рождественских каникулах. Оппозиционный деятель вновь потребовал перенести выборы по меньшей мере на один месяц.

Ранее ЦИК Бангладеш пошла на уступки оппозиции и перенесла выборы на одну неделю с 23 декабря на 30 декабря 2018 года.

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Зарубежная хроника
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