Президент Мальдив отменил «закон против дезертирства»

Мале, , 22:11 — REGNUM 13 ноября уходящий со своего поста президент Мальдивской республики Абдулла Ямин отменил «закон против дезертирства в парламенте».

Ранее парламент страны большинством голосов принял данное решение. Данное предложение внес член правящей партии страны Рияз Рашид.

По информации мальдивского новостного агентства Edition, согласно этому закону, законодатели, избранные по партийным билетам, потеряют свои места в парламенте, если уйдут или будут уволены из партии.

Сообщается, что закон не распространялся на независимых кандидатов.

В ходе прений почти все законодатели сошлись во мнении, что данный закон противоречит конституции страны.