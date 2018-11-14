Парламент Мальдив принял резолюцию об отмене срока бывшему президенту

Мале, , 20:48 — REGNUM Парламент Мальдивской республики принял резолюцию, призывающую Верховный суд и генерального прокурора отменить 13-летний тюремный срок для бывшего президента страны Мохамеда Нашида.

Эта резолюция была представлена членом Мальдивской Демократической Партии Евой Абдуллой. В резолюции говориться, что бывший президент Мальдив был осужден незаконно, в нарушение конституции страны и международных пактов.

По информации мальдивского новостного агентства Edition, в пользу данного решения проголосовали 57 парламентариев, в то время как 9 проголосовали против.

Напомним, что в 2015 г. уголовный суд страны признал Мохамеда Нашида виновным в том, что он издал приказ задержать судью Абдуллу Мохамеда. Позднее ему удалось скрыться в Великобритании, где он попросил политическое убежище.