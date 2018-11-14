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Парламент Мальдив принял резолюцию об отмене срока бывшему президенту

Политика

Парламент Мальдивской республики принял резолюцию, призывающую отменить обвинения против бывшего президента страны Мохамеда Нашида

Парламент Мальдив принял резолюцию об отмене срока бывшему президенту
Иллюстрация: Raeesnasheed.com
Мохамед Нашид

Мале, 14 ноября 2018, 20:48 — REGNUM  Парламент Мальдивской республики принял резолюцию, призывающую Верховный суд и генерального прокурора отменить 13-летний тюремный срок для бывшего президента страны Мохамеда Нашида.

Эта резолюция была представлена членом Мальдивской Демократической Партии Евой Абдуллой. В резолюции говориться, что бывший президент Мальдив был осужден незаконно, в нарушение конституции страны и международных пактов.

По информации мальдивского новостного агентства Edition, в пользу данного решения проголосовали 57 парламентариев, в то время как 9 проголосовали против.

Напомним, что в 2015 г. уголовный суд страны признал Мохамеда Нашида виновным в том, что он издал приказ задержать судью Абдуллу Мохамеда. Позднее ему удалось скрыться в Великобритании, где он попросил политическое убежище.

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Зарубежная хроника
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