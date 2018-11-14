Среда, 14 Ноября 2018 года
20:04:54 МСК

Ещё один член кабинета Нетаньяху уходит в отставку вслед за Либерманом

Политика

Правительство премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху трещит по швам

Ещё один член кабинета Нетаньяху уходит в отставку вслед за Либерманом
איציק אדרי
Софа Ландвер

Иерусалим, 14 ноября 2018, 18:56 — REGNUM  В Израиле вслед за министром обороны Авигдором Либерманом в отставку ушла ещё один член правительства Биньямина Нетаньяху — глава министерства алии и интеграции Софа Ландвер. Об этом сегодня, 14 ноября, заявила пресс-секретарь министра Ландвер Людмила Лагуш.

По словам Лагуш, фракция партии «Наш дом Израиль», членом которой является Ландвер, выходит из правящей коалиции и переходит в оппозицию.

Стоит отметить, что Ландвер была министром алии и интеграции более девяти лет. Она инициировала множество программ и законопроектов, направленных на улучшение жизни репатриантов.

Напомним, что сегодня министр обороны Авигдор Либерман объявил о том, что уходит в отставку. Он заявил, что не согласен с тем, что израильские власти решили заключить перемирие с палестинцами, а не развернуть полномасштабную военную операцию в секторе Газа.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Главное об Израиле
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить