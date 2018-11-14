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Вице-президент США предложил Японии не ограничиваться TAG

Политика

Вице-президент США предложил премьер-министру Японии двустороннюю торговую сделку, включающую не только товары, но и услуги

Токио, 14 ноября 2018, 21:15 — REGNUM  13 ноября вице-президент США Майк Пенс посетил Японию и встретился с премьер-министром Японии Синдзо Абэ. Пенс предложил Абэ заключить торговое соглашения, которое выйдет за рамки TAG (Trade Agreement on Goods) и будет включать услуги.

По сообщению японского новостного агентства «Киодо Цусин», ранее президент США Дональд Трамп и премьер-министр Японии договорились в скором времени начать переговоры по торговому соглашению. В ходе пресс-конференции, Пенс заявил, что переговоры будут начаты уже в сентябре. Также американский вице-президент отметил, что США «слишком долгое время» испытывали дефицит в торговле с Японией, а американские товары «слишком часто» сталкивались с барьерами на японских рынках.

Абэ ответил, что Япония сделает все возможное, чтобы новые торговые отношения между двумя странами были взаимовыигрышными.

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Зарубежная хроника
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