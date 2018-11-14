Вице-президент США предложил Японии не ограничиваться TAG

Токио, , 21:15 — REGNUM 13 ноября вице-президент США Майк Пенс посетил Японию и встретился с премьер-министром Японии Синдзо Абэ. Пенс предложил Абэ заключить торговое соглашения, которое выйдет за рамки TAG (Trade Agreement on Goods) и будет включать услуги.

По сообщению японского новостного агентства «Киодо Цусин», ранее президент США Дональд Трамп и премьер-министр Японии договорились в скором времени начать переговоры по торговому соглашению. В ходе пресс-конференции, Пенс заявил, что переговоры будут начаты уже в сентябре. Также американский вице-президент отметил, что США «слишком долгое время» испытывали дефицит в торговле с Японией, а американские товары «слишком часто» сталкивались с барьерами на японских рынках.

Абэ ответил, что Япония сделает все возможное, чтобы новые торговые отношения между двумя странами были взаимовыигрышными.