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Япония поддерживает проведение военных учений США и Южной Кореи

Политика

Соединенные Штаты сообщили Японии, что весной следующего года возобновят военные учения с Южной Кореей

Япония поддерживает проведение военных учений США и Южной Кореи
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Две Кореи

Токио, 14 ноября 2018, 20:09 — REGNUM  Японское правительство заявило, что США предупредили Японию о начале новых совместных военных учений, если не будет ощутимого прогресса в денуклеаризации Северной Кореи.

По сообщению японского новостного агентства «Джиджи», Япония полностью поддерживает военные учения, которые были приостановлены на время переговоров и потепления отношений между КНДР и США. Японские дипломаты отмечают, что «остановка масштабных учений не принесет пользы Пхеньяну».

Несмотря на обещание лидера КНДР Ким Чен Ына начать работу над «полной» денуклеаризацией Корейского полуострова, не было предпринято никаких заслуживающих доверия действий по демонтажу ядерных объектов. В Северной Корее уже заявили, что решение США и Южной Кореи возобновить учения идет вразрез с усилиями по снижению напряженности на полуострове.

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Зарубежная хроника
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