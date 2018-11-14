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Израиль объявил частичный призыв резервистов

Политика

Мобилизация касается резервистов службы тыла и батарей системы «Железный купол»

Израиль объявил частичный призыв резервистов
Израиль Армия reg

Иерусалим, 14 ноября 2018, 20:16 — REGNUM  Пресс-секретарь Армии Обороны Израиля бригадный генерал Ронен Манелис прокомментировал эскалацию конфликта на границе с сектором Газа. Как сообщает радиостанция «Кан Бет», командование Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявило частичную мобилизацию.

Согласно заявлению главы пресс-службы, израильская армия концентрирует крупные силы пехоты, а также танковых подразделений на границе с сектором Газа. Кроме того, объявлен призыв резервистов службы тыла и батарей системы ПРО «Железный купол».

Напомним, что эскалация конфликта на южной границе Израиля началась днем 12 ноября. За сутки военные боевики движения ХАМАС запустили более 400 ракет на территорию Израиля. В ответ Израиль нанес удар по позициям боевиков в Газе, разрушив важнейшие объекты инфраструктуры организации.

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Зарубежная хроника
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