Илхом Неъматов назначен первым заместителем главы МИД Узбекистана

Ташкент, , 18:47 — REGNUM Коллегии Министерства иностранных дел Республики Узбекистан представлен вновь назначенный первый заместитель министра внешнеполитического ведомства Илхомжон Неъматов, говорится в сообщении МИД Узбекистана.

До этого назначения Неъматов работал послом по особым поручениям МИД Узбекистана. Стоит отметить, что Неъматов в 1992 году окончил Дипломатическую академию МИД СССР в Москве. В разные годы он работал послом Узбекистана в Индии, России, США, в структуре Совета безопасности при президенте Узбекистана. С 1999 по 2008 год являлся заместителем, а затем первым заместителем министра иностранных дел республики. Илхомжон Неъматов имеет дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного посла, владеет русским, английским и немецкими языками.