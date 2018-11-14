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Илхом Неъматов назначен первым заместителем главы МИД Узбекистана

Политика

Неъматов в 1992 году окончил Дипломатическую академию МИД СССР в Москве

Ташкент, 14 ноября 2018, 18:47 — REGNUM  Коллегии Министерства иностранных дел Республики Узбекистан представлен вновь назначенный первый заместитель министра внешнеполитического ведомства Илхомжон Неъматов, говорится в сообщении МИД Узбекистана.

До этого назначения Неъматов работал послом по особым поручениям МИД Узбекистана. Стоит отметить, что Неъматов в 1992 году окончил Дипломатическую академию МИД СССР в Москве. В разные годы он работал послом Узбекистана в Индии, России, США, в структуре Совета безопасности при президенте Узбекистана. С 1999 по 2008 год являлся заместителем, а затем первым заместителем министра иностранных дел республики. Илхомжон Неъматов имеет дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного посла, владеет русским, английским и немецкими языками.

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Внешняя политика Узбекистана
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