КНДР требует отменить американо-южнокорейские морские учения

Пхеньян, , 20:02 — REGNUM 13 ноября власти Северной Кореи обвинили США и Южную Корею в нарушении военного соглашения и потребовали отменить готовящиеся учения двух стран. Об этом сообщает южнокорейское новостное издание Чосон Ильбо.

Военные США и Республики Корея запланировали совместные морские учения The Korean Marine Exchange Program (KMEP) ещё на июнь, однако затем перенесли их на конец 2018, чтобы не срывать переговорный процесс и не портить отношения с КНДР. Учения KMEP проводятся на батальонной основе, то есть задействуют лишь несколько сотен военнослужащих. В то же время, гораздо более крупные морские манёвры Ulchi Freedom Guardian были вовсе отменены. Однако сам факт проведения учений вызывает у Северной Кореи раздражение. В главной газете КНДР «Нодон Синмун» они названы нарушением межкорейского военного соглашения, в рамках которого стороны договорились способствовать снижению напряжённости на полуострове.

В свою очередь, в оборонном ведомстве Южной Кореи заявили, что учения являются плановыми и предназначены для поддержания боеспособности военнослужащих, а не отработки наступательных сценариев. В ближайшие 12 месяцев планируются ещё 24 раунда KMEP.