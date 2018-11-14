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Министр внутренних дел Италии приветствовал беженцев из Ливии

Политика

«Приветствовать детей, которые действительно избежали войны, это большая радость»

Министр внутренних дел Италии приветствовал беженцев из Ливии
Иван Шилов © ИА REGNUM
Беженцы

Рим, 14 ноября 2018, 20:01 — REGNUM  Министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини приветствовал беженцев из Ливии, прибывших в Италию по программе ООН, 14 ноября передает агентство Associated Press.

«Приветствовать детей, которые действительно избежали войны, как я это сделал сегодня утром в Риме, это большая радость», — заявил Сальвини в «Твиттере».

Глава МВД Италии Маттео Сальвини известен резким неприятием нелегальной миграции и является критиком миграционной политики Евросоюза.

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